В России не хватает стоянок для вернувшихся из-за рубежа яхт

В России не хватает марин для парковки гражданских судов. Этим летом проблема обострилась из-за яхт, вернувшихся из-за рубежа. Об этом пишет РБК.

В популярных яхт-клубах российских туристических регионов практически закончились места для лодок до конца лета. Только на Азово-Черноморском побережье дефицит стоянок для яхт составляет 10 тысяч мест. На всем побережье найдется около 500-600 мест для парковки без полноценного обслуживания.

С нехваткой мест для стоянки яхт этим летом столкнулся и главный центр водного туризма на севере России – Петербург. У многих яхт-клубов северной столицы полная загрузка, владельцы судов записываются в листы ожидания.

По словам игроков рынка, дефицит парковок для яхт возник по нескольким причинам. Первая – слабое развитие индустрии в целом. Вторая причина – приток российских судов из Европы на фоне санкций.

Россия занимает второе место в мире по покупке яхт после США. При этом, по экспертным оценкам, их ремонт, хранение, стоянка, а также эксплуатация происходят преимущественно за пределами РФ. На стоянку и обслуживание своих яхт за границей россияне ежегодно тратят около 200 млн евро.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), до пандемии на яхтинг за рубеж ежегодно выезжало около 200 тысяч россиян. Популярностью для таких поездок пользовались страны Европы, где развит этот вид отдыха и существует большая сеть марин – в частности Испания, Франция, Италия, Греция, Хорватия, Польша, а также Турция.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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