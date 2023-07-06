Уклонисты от призыва в армию не смогут получить водительские права

Те граждане России, которые уклоняются от воинской службы, не смогут получить водительское удостоверение. Об этом заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

По его словам, интегрированная база данных работает таким образом, что правоохранительным органам, в том числе Госавтоинспекции, становится известно, что человек не явился в военкомат.

«Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», – пояснил Черников.

Глава ГИБДД добавил, что норма вступит в силу с 11 июля.

Москва, Зоя Осколкова

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