Россияне смогут получать посылки из Китая быстрее на 10 дней – РЖД

ОАО «РЖД» и «Почта России» запустили ускоренную перевозку почтовых отправлений и покупок из интернет-магазинов из Китая в Россию. Жители Сибири и Дальнего Востока смогут получать посылки из соседней страны на 5-10 дней быстрее, чем раньше, сообщила пресс-служба РЖД.

10 июля состоялся тестовый запуск прямого трансграничного сервиса. Первая партия отправилась из китайского Хуньчуня во Владивосток, где груз растаможат в почтовом сортировочном центре.

«Новый сервис – альтернатива авто- и авиаперевозкам грузов. По новой технологии будем перевозить более 2,2 млн почтовых отправлений, или 600 тонн в месяц. Для жителей регионов Сибири и Дальнего Востока скорость доставки из Китая сократится на 5-10 дней», – пояснили в компании.

Пока вагоны с грузом будут входить в состав почтового поезда Москва-Владивосток, но позже планируется перевозить посылки в отдельных составах.

Москва, Наталья Рязанова

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