Под Воронежем автобус сбил полицейского

В Воронежской области автобус сбил инспектора дорожно-патрульной службы, у машины отказали тормоза. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло в Семилукском районе на автодороге «Семилуки-Воронеж». У автобуса отказала тормозная система, водитель, уходя от столкновения, выехал на обочину, сбил инспектора ДПС и врезался в легковушку.

В результате полицейского госпитализировали в медицинское учреждение. Отмечается, что пассажиры автобуса не пострадали.

«Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, на месте работают сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка», – говорится в сообщении.

Воронеж, Зоя Осколкова

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