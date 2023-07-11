Под Воронежем автобус сбил полицейского

В Воронежской области автобус сбил инспектора дорожно-патрульной службы, у машины отказали тормоза. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло в Семилукском районе на автодороге «Семилуки-Воронеж». У автобуса отказала тормозная система, водитель, уходя от столкновения, выехал на обочину, сбил инспектора ДПС и врезался в легковушку.
В результате полицейского госпитализировали в медицинское учреждение. Отмечается, что пассажиры автобуса не пострадали.
«Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, на месте работают сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка», – говорится в сообщении.
Воронеж, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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