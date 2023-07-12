В России стоимость автомобильных запчастей пятикратно завышена

В России из-за усложнения логистических цепочек резко подскочили цены на запчасти для автомобилей. По словам экспертов, стоимость для конечного покупателя вырастает в 2-5 раз, в зависимости от производителя и числа посредников.

Ранее поставки автодеталей на российский рынок шли в больших количествах с заводов европейских производителей. Теперь же ситуация изменилась, полностью исчезли групповые скидки от поставщиков, а в логистической цепочке появляются новые игроки, каждый из которых хочет получить свою долю прибыли – 20-30% минимум. В случае с товарами дефицитных брендов продавцы стремятся заработать еще 40-60%.

«Если суммировать все логистические расходы, получается, что цена на конечный товар вырастает в 2-5 раз, в зависимости от производителя и числа посредников в логистической цепочке», – рассказал «Российской газете» коммерческий директор компании «Автодок» Виталий Колисов.

По его словам, более оптимистичная ситуация складывается с азиатскими брендами, а также с ходовыми запчастями – фильтрами, колодками и маслами. «Проблемы могут возникнуть с редкими комплектующими: они будут стоить дороже, и их вероятно придется долго ждать, поскольку эти запчасти не пользуются массовым спросом», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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