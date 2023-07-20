Концерн «АвтоВАЗ» отзывает 80 тысяч автомобилей для дооснащения блоками «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщила пресс-служба производителя.
Под отзывную кампанию попадут машины моделей Granta, Niva Legend и Niva Travel, которые были выпущены с октября 2022 года по февраль 2023 года. В них установят блоки «ЭРА-ГЛОНАСС», которые требуются для ручного вызова экстренных оперативных служб.
«Все работы в рамках данной кампании бесплатны для владельцев», – говорится в сообщении.
Ранее глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что «АвтоВАЗ» поставляет дилерам некомплектные автомобили, доля которых доходит до 60-70%. У машин Lada среди прочего отсутствуют кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС».
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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