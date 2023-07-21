Минимальный срок действия ОСАГО сократят до одного дня

Договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) можно будет заключать на срок от одного дня до года. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

«Законопроект, который предусматривает для всех страхователей возможность оформить полис на срок от 1 дня до 3 месяцев, принят Госдумой во втором чтении», – говорится в сообщении.

Такой тип полисов будет удобен для тех, кто использует автомобиль ограниченный период времени. Кроме того, нововведение повысит защищенность добросовестных участников дорожного движения, пострадавших в ДТП, указали в регуляторе.

В настоящее время минимальный срок действия автострахования не может быть меньше 3 месяцев, но в большинстве случаев заключается на год. Впрочем, есть два исключения: оформление ОСАГО при покупке авто для проезда к месту его регистрации (срок страхования не может превышать 20 дней) или при временном использовании в России машины, которая зарегистрирована в другой стране.

«Проектом предусмотрено, что у краткосрочных полисов ОСАГО, как сейчас у электронных, срок начала действия страховой защиты будет отложенным – не ранее чем через 3 дня после оформления или по согласованию со страховщиком», – добавили в ЦБ. Закон вступит в силу по истечении 210 дней после дня его официального опубликования.

Москва, Зоя Осколкова

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