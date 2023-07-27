РФ требует гарантий от Африки, что самолеты российских авиакомпаний не будут задержаны

Россия готова развивать авиасообщение со странами Африки только в том случае, если будет гарантирована безопасность и своевременное обслуживание самолетов авиакомпаний из РФ. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

По его словам, в настоящее время в распоряжении российских перевозчиков находятся 733 самолета иностранного производства, среди которых Boeing и Airbus, а также 160 самолетов отечественного производства Superjet 100. Этого хватит не только для текущего обслуживания, но и для развития новых направлений, например, в страны Африки.

«Вместе с тем нашим перевозчикам нужны гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государств континента, а также получат необходимое наземное обслуживание и заправку авиатопливом», – сказал Нерадько.

Он привел в пример беспрецедентный случай в истории мировой гражданской авиации, который произошел в Канаде. Самолет Ан-124 российской авиакомпании «Волга-Днепр» был задержан более года назад, когда доставил гуманитарные грузы в Торонто. Примечательно, что рейс инициировало канадское правительство. Борт до сих пор находится под арестом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»