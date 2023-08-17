Япония стала продавать в Россию больше машин, но меньше запчастей

Экспорт автомобилей из Японии в Россию по итогам июля вырос на 53% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Поставки комплектующих упали на 44,4%, пишут «Известия» со ссылкой на данные японского Минфина.

В июле Россия импортировала из Японии 33 192 автомобиля, в том числе 32 116 легковых. Объем в сравнении с прошлым июлем вырос на 84%. В среднем каждый месяц в страну ввозят 21,6 тыс. машин.

Параллельно Япония сократила поставки комплектующих на 44,4%.

В 2022 году в Россию ввезли на 32% больше японских автомобилей с пробегом, чем в 2021 году – более 213,5 тыс. иномарок.

В июле власти Японии ввели запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателей объемом больше 1,9 литра. Под запрет также попали гибридные машины и шины для крупногабаритных автомобилей.

Москва, Наталья Рязанова

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