Экспорт подержанных машин из Японии в Россию вырос на 32% за год

В 2022 году в Россию ввезли на 32% больше японских автомобилей с пробегом, чем в 2021 году. Самыми популярными были внедорожники, следует из данных Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA).

По итогам 2022 года в Россию ввезли более 213,5 тыс. японских иномарок с пробегом. Они стали движущей силой японского экспорта в Россию, который сократился почти на 30% из-за санкций.

«Наибольшим спросом пользуются внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser. Трудно ответить на вопрос о причинах роста спроса, не исключено, что это связано с их хорошим техническим состоянием и малым пробегом», – пояснил представитель ассоциации ТАСС.

Сейчас спрос вновь пошел на спад. В самой Японии число подержанных машин на рынке сократилось на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Выход на рынок новых автомобилей задерживается из-за нехватки полупроводников, поэтому спрос на машины с пробегом вырос и в Японии. Подскочили и цены: на 21% год к году.

По итогам 2022 года только через таможню Владивостока в страну прибыли более 197 тыс. подержанных иномарок. Объем импорта по сравнению с 2021 годом вырос на 72%. Большую часть машин с пробегом составили японские автомобили марок Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki.

Москва, Наталья Рязанова

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