БАМ открыли для сквозного движения поездов после подтопления

Сквозное движение поездов по БАМу открыто. Рабочие завершили ремонт путей после размыва. Об этом сообщает РЖД.

Сегодня первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск – Холодная. Кроме того, запущены грузовые составы.

К ремонтным работам привлекали более 250 человек, 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда. Отмечается, что возобновить движение удалось гораздо раньше запланированного срока.

«Железнодорожники уложили 1800 метров нового пути, восстановили 21 опору и 1200 метров контактной сети, а также системы сигнализации и связи», – говорится в сообщении.

20 августа обильные ливни стали причиной поднятия уровня воды в реках Бурятии. В результате размыло пути на участке Восточно-Сибирской железной дороги. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Ула-Удэ, Зоя Осколкова

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