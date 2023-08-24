В июле выпуск легковых автомобилей в России вырос более чем в два раза

За июль текущего года в России было выпущено более 41 тысячи легковых автомобилей, что в 2,1 раза больше, чем за тот же период 2022 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Всего с начала года в РФ было произведено 244 тысячи легковых машин, что на 18,6% больше показателя за семь месяцев 2022 года. При этом июльский показатель в динамике к июню сократился на 4,3%.

Кроме того, на 29% увеличился выпуск грузовиков – до 12 400 единиц. За январь – июль этого года производство этой категории транспортных средств выросло на 8,7%, до 87 400 штук.

«По сравнению с июлем 2022 года в прошлом месяце значительно выросло производство трамваев и троллейбусов. Выпуск первых увеличился в три раза – до 30 штук, вторых – в 2,8 раза до 61 единицы», – говорится в статье.

Как ранее сообщали в Минпромторге, в 2024 году планируется выпустить 700 тысяч легковых автомобилей, к 2035 году объем производства достигнет 1,6 млн штук. В начале августа на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. После этого Минпромторг сообщил, что у российских автопроизводителей есть все необходимые мощности для поставок машин в госструктуры.

Москва, Зоя Осколкова

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