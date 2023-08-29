Безбилетников до 16 лет запретили высаживать из поезда без полиции

Пассажиров в возрасте до 16 лет, которые не приобрели билет, нельзя высаживать из поезда без передачи полицейским. Об этом говорится в новых правилах по перевозке.

Обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге были утверждены Минтрансом России в прошлом году. Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года, передает РИА «Новости».

«Запрещается удаление из поезда несовершеннолетнего лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, проезжающего без сопровождения взрослых, который не подтвердил оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, или право на бесплатный или льготный проезд, без передачи перевозчиком такого несовершеннолетнего лица сотрудникам органов внутренних дел», – говорится в документе.

Отмечается, что такого пункта в действующих до этого правилах не существовало.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»