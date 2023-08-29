Правительство не одобрило скидки по ОСАГО для отечественных автомобилей

Правительство России не поддержало инициативу снизить ставки по ОСАГО для российского транспорта. Стоимость страховки зависит от уровня риска, а не от места производства, следует из заключения кабмина.

Сенатор Андрей Кутепов выступил с инициативой понизить стоимость полиса ОСАГО для владельцев автотранспорта, произведенного в РФ. Размер ставки предлагалось изменить в зависимости от уровня локализации производства.

«Правительство РФ не поддерживает законопроект», – цитирует заключение правительства агентство «Прайм».

В кабмине отметили, что Банк России устанавливает «экономически обоснованные» рамки базовых ставок для страховых тарифов и их коэффициентов. Компенсировать часть затрат на страховку для одних граждан за счет повышения тарифов для других недопустимо.

Авторам инициативы напомнили, что страховой тариф по договору ОСАГО определяется уровнем риска. Место сборки сможет повлиять на стоимость полиса, если будет доказано, что машины одного с завода безопаснее для владельцев или других участников движения, чем продукция другого автозавода.

Москва, Наталья Рязанова

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