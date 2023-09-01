Российским водителям запретили вешать гаджеты на лобовое стекло

С 1 сентября в России вступили в силу изменения в Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. В частности, под запрет попали гаджеты на лобовом стекле транспортного средства, если они мешают обзору.

В тексте документа, опубликованного на портале правовой информации, указаны неисправности, при наличии которых машиной пользоваться нельзя. К ним отнесли и размещение различного оборудования, которое может закрывать обзор с водительского места во время движения.

Нарушением не будут считаться зеркала заднего вида, стеклоочистители, наружные или встроенные антенны, а также нагревательные элементы ветрового стекла. Однако другие устройства, такие как видеорегистраторы, крепления для навигатора или смартфона, транспондеры для проезда по платным дорогам, в список разрешенных предметов не попали.

Как уточняется на сайте «МВД Медиа», положение о запрете мешающих обзору водителя гаджетов применялось и прежде. «Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», – говорится в сообщении.

Москва, Зоя Осколкова

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