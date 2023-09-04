СМИ: В США беспилотное такси стало причиной смерти пациента в машине «скорой помощи»

Пожарная служба Сан-Франциско сообщила, что два беспилотных такси Cruise заблокировали карету скорой помощи, которая везла раненого пациента, в результате чего пострадавший позже скончался в больнице, – сообщает в понедельник, 4 сентября, издание The New York Times.

Издание пишет, что согласно официальному отчету пожарной службы Сан-Франциско, инцидент произошел на односторонней улице в районе CoMa, где беспилотные такси Cruise остановились на двух правых полосах, мешая движению транспорта и скорой помощи.

Со своей стороны, компания Cruise заявила, что она не виновата в инциденте. На видеозаписи, предоставленной компанией, видно, что одно из такси уехало с места происшествия до того, как пациента погрузили в карету скорой помощи, а другое осталось на месте. Автомобиль «неотложки» проехал мимо стоящего автомобиля примерно через 90 секунд после погрузки пострадавшего.

В свою очередь, пожарная служба Сан-Франциско утверждает, что «случаи, когда беспилотные автомобили мешают спасателям работать, вызывают обеспокоенность, а в городе существует протест против расширения услуг беспилотных такси. Доступ к пациентам в такой чрезвычайной ситуации важен и следует увеличить контроль над действиями беспилотных автомобилей».

«Власти Сан-Франциско планируют подать ходатайство о проведении новых слушаний по сервису такси без водителей, а прокурор обратился в Калифорнийскую комиссию по коммунальным услугам с просьбой приостановить реализацию плана. Пока ведется расследование инцидентов, компанию Cruise попросили сократить количество беспилотных автомобилей, которые она использует в городе», – говорится в заметке The New York Times.

Сан-Франциско, Иван Бабурин

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