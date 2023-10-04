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Среда, 4 октября 2023, 11:01 мск

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В США женщина попала под колеса беспилотного такси после того, как ее сбил автомобиль

В Сан-Франциско женщину сбил управляемый человеком автомобиль, а затем она попала под колеса роботакси. Об этом сообщает CNBC.

Инцидент произошел на одной из центральных улиц города. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, где ее сбила машина, водитель которой не стал останавливаться, чтобы помочь пострадавшей, и скрылся.

От удара женщину отбросило на встречную полосу, где ее переехало беспилотное такси компании Cruise. Управляемая роботом машина осталась на месте ДТП. За ее движением наблюдали операторы из удаленного центра управления. Отмечается, что в момент аварии пассажиров в такси не было.

Спасателям пришлось доставать пострадавшую из-под автономной машины с помощью специального оборудования. Сейчас полиция разыскивает водителя, который скрылся с места ДТП.

Сан-Франциско, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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