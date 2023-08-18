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Пятница, 18 августа 2023, 14:00 мск

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В США беспилотные такси блокируют движение для машин экстренных служб

В Сан-Франциско просят остановить внедрение беспилотных такси в городе из-за роста числа непредвиденных ситуаций. Об этом сообщает MarketWatch.

Ранее регулятор California Public Utilities Commission (CPUC) разрешил компаниям Cruise и Waymo беспрепятственно использовать роботакси в черте города. До этого беспилотные авто использовались только ограниченное время, их число также было лимитировано.

В последние несколько дней в Сан-Франциско резко выросло число инцидентов с участием роботакси. Так беспилотники блокируют проезд для автомобилей экстренных служб, а также заезжают на территории строительных площадок.

Прокурор города Дэвид Чиу направил в CPUC обращение, в котором призвал отложить внедрение роботакси и пересмотреть вопрос безопасности автодронов.

Сан-Франциско, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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