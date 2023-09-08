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Пятница, 8 сентября 2023, 15:05 мск

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РЖД сняла все ограничения на продажу билетов за 90 суток

ОАО «РЖД» возобновило продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. Ранее по некоторым направлениям были введены ограничения в связи с реконструкцией на Центральном транспортном узле.

«Сняли все ограничения, которые касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа. Завтра уже можно будет купить билет на 6 декабря», – пояснили в пресс-службе РЖД.

9 сентября с 8:00 по московскому времени будет открыта продажа билетов за 90 суток на поезда, ранее появлявшиеся в продаже только за 45 суток. В компании напомнили, что билеты можно купить не только в кассах, но и на сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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