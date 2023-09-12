Для пользователей электросамокатов в России введут новые запреты

Минтранс РФ подготовил для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) новый план запретов и ограничений. Юридический статус владельцев электросамокатов, сигвеев и гироскутеров будет мало отличаться от статуса автовладельцев.

Минтранс направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти «дорожную карту» с мероприятиями, направленными «на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития СИМ», пишет «Коммерсант».

В частности, владельцы СИМ будут обязаны регистрировать свой транспорт в федеральном реестре, останавливаться по требованию полицейских, проходить медосвидетельствование на состояние опьянения и соблюдать регламент в случае ДТП. Кроме того, в ведомстве предлагают установить для владельцев электросамокатов повышенные штрафы в случае нарушения правил дорожного движения.

Кроме того, Минздрав совместно с МВД и Минтрансом определит характерные травмы, получаемые при авариях с СИМ, разработает схемы лечения и реабилитации пострадавших. На Минпросвещения возложат обязанность ввести обучение базовым правилам пользования электросамокатами в школьную программу.

Вместе с тем, поправками к строительным СНИПам и сводам правил власти хотят закрепить требования к инфраструктуре для катания, а также параметры определения оптимального количества парковок.

Москва, Зоя Осколкова

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