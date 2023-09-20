В России хотят увеличить срок действия водительских прав с 10 до 20 лет

В Госдуме предложили увеличить срок действия водительского удостоверения с 10 до 20 лет. Об этом пишет РИА «Новости».

Автором инициативы выступил глава комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев. Он предложил разработать поправки к законопроекту, предусматривающие увеличение срока действия водительского удостоверения до 20 лет.

Изменения будут касаться тех водителей, которые исправно проходят медицинские осмотры, не нарушают ПДД и не числятся в розыске. Нововведение избавит граждан от необходимости собирать дополнительные документы.

Предложение находится на стадии обсуждения и уже проведены соответствующие консультации с ГИБДД.

Москва, Зоя Осколкова

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