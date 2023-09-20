На севере Мексики остановили все поезда из-за ЧП с мигрантами

Железнодорожный оператор Мексики Ferromex приостановил движение поездов в северной части страны. Компания объяснила решение резким ростом травм у мигрантов, которые используют грузовые составы, чтобы добраться до границы США.

Почти полдюжины несчастных случаев с участием мигрантов произошли за последние дни на севере Мексики. Ищущие лучшей жизни люди пытаются «зайцами» проехать на грузовых составах к американской границе. В процессе многие получают травмы.

С 19 сентября остановлены около 60 грузовых составов, чтобы прервать череду несчастных случаев, передает AP. В агентстве отметили, что приостановка поездов повлияет на международную торговлю. По железной дороге перевозят большой объем товаров из северных штатов Нуэво-Леон, Нижняя Калифорния и Чихуахуа для экспорта в США, а также грузы с американским импортом.

В конгрессе США призвали к импичменту президента Джо Байдена из-за его неспособности выполнять обязанности по защите границ собственной страны. Наплыв нелегальных мигрантов грозит уничтожить Нью-Йорк, заявил мэр города, куда каждый месяц прибывают 10 тыс. нелегалов.

Мехико, Наталья Рязанова

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