Отслеживать непристегнутых пассажиров в Москве начали с помощью камер

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров. За нарушение правил дорожного движения штраф в 1 тысячу рублей получит владелец автомобиля. Об этом информирует столичный дептранс.

«В Москве около 500 камер с искусственным интеллектом уже способны выявлять на дороге непристегнутых водителей. Теперь еще около 206 комплексов будут определять таких же пассажиров», – сообщил глава ведомства Максим Ликсутов. Он напомнил, что ПДД запрещают водителям перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.

Чиновник также отметил, что сотрудники Центра организации дорожного движения столичного правительства будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения. При этом любые сомнения «всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта», – заверил Ликсутов.

Москва, Наталья Петрова

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