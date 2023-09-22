Аэропорт Перми возобновил работу после происшествия с самолетом

Аэропорт Перми возобновил прием и отправление самолетов после инцидента с выкатыванием лайнера турецкой авиакомпании AnadoluJet за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщается в телеграм-канале международного аэропорта «Пермь».

Аэрогавань заработала в штатном режиме в 15:50 по местному времени (13:50 мск). «На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени указанному на онлайн-табло», – говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании AnadoluJet (эксплуатант Turkish Airlines), выкатившийся за пределы ВПП, отбуксирован на стоянку.

Напомним, выполнявший рейс из Антальи лайнер авиакомпании AnadoluJet днем в пятницу выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми. Никто не пострадал. При приземлении пилот не рассчитал скорость и выехал за ВПП на 50 метров.

На борту находилось 174 пассажира и 7 членов экипажа. Пассажиров и экипаж эвакуировали и доставили в здание аэропорта.

В связи с инцидентом аэропорт временно приостанавливал прием и отправление рейсов.

По факту случившегося транспортная прокуратура проводит проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место происшествия выехал и.о. Пермского транспортного прокурора.

Пермь, Наталья Петрова

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