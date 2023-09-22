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Пятница, 22 сентября 2023, 15:01 мск

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Самолет турецкой авиакомпании выкатился за ВВП при посадке в аэропорту Перми

Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми. По предварительным данным, никто не пострадал.

Рейс 3964 летел из Антальи. При приземлении пилот не рассчитал скорость и выехал за ВПП.

На борту находилось 174 человека. Пассажиров и экипаж эвакуировали и доставили в здание аэропорта. Пострадавших среди них нет.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку. Аэродром Большое Савино временно закрыли на прием и отправление воздушных судов.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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