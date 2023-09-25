Каждый четвертый житель России всю жизнь ездит на одном автомобиле

Треть россиян не намерены покупать автомобиль в будущем, при этом каждый четвертый лишь раз в жизни приобретал машину. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, 31% респондентов не собираются покупать машину и в будущем, а 41% никогда не имел автомобиля. При этом 10% из тех, у кого нет и не было машины, планируют приобрести ее в ближайшее время.

Всю жизнь на одном автомобиле ездит почти каждый четвертый россиянин (24%). Большинство граждан покупают машины не реже, чем раз в шесть лет. Раз в 6-10 лет покупку совершают 29% опрошенных. Каждый год приобретают автомобиль меньше 1% россиян.

Наиболее важными факторами при покупке авто оказались цена (65%), функциональность и характеристики (48%), а также экономичность и расход топлива (32%). Бренд машины и гарантия заботит четверть (25%) опрошенных, стоимость обслуживания и ремонта – 24%.

Меньше всего россиянам важна уникальность автомобиля (1%), чуть больше их интересуют инновационные функции и системы безопасности (4%).

Москва, Зоя Осколкова

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