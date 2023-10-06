Минтранс и ФАС проверят цены на такси в регионах

Минтранс РФ заявил, что цены на поездки в такси в большинстве регионов осталась на прежнем уровне. В связи с сообщениями о резком росте стоимости подобных услуг специалисты министерства и ФАС оценят ситуацию в регионах.

В министерстве опровергли сообщения о кратном увеличении цен на поездки в такси. «В большинстве регионов цены не изменились, в некоторых субъектах наблюдался рост от 1 до 5%, что является следствием начала учебного года и возвращением населения из отпусков», – приводит сообщение Минтранса ТАСС.

Регионы, откуда поступили сообщения о скачке цен, проверят. Сотрудники министерства совместно с ФАС, региональными властями и перевозчиками оценят, насколько оправдан рост стоимости услуг.

Замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко сообщил о росте цен на пое6здки в такси на 44% в отдельных регионах. По его словам, услуги такси подорожали в половине регионов, хотя в среднем по стране цены выросли на 5%.

Луговенко считает, что регионы не подготовились к действию закона о такси, который вступил в силу с 1 сентября. То есть в этих областях не было контроля в данной сфере со стороны властей, пишет РБК.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»