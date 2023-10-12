В России выросло число аварий на дорогах

Аварийность на российских дорогах выросла. Об этом свидетельствуют статистические данные за девять месяцев 2023 года, опубликованные ГИБДД.

«Всего в России произошло 96,7 тыс. ДТП (на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года), в которых погибло 10,3 тыс. человек (+1,3%), ранено 121,4 тыс. человек (+4,3%). 66 тыс. аварий произошло по вине водителей легковых автомобилей, из них 5,6 тыс. ДТП – по вине пьяных автовладельцев», – пишет «Коммерсант».

Наибольшее число аварий произошло в Москве – 6,1 тыс., затем идет Кубань, где с начала года случилось 4,4 тыс. ДТП. Высокий уровень аварийности также зафиксирован в Нижегородской области (3,4 тыс.), Санкт-Петербурге (3 тыс.), Московский области (2,8 тыс.).

Лидерами по приросту числа аварий стали Омская область (+33%), Калмыкия (+30,4%), Северная Осетия-Алания (+28,4%), Тува (+24,2%), Костромская область (+22,3%).

Москва, Зоя Осколкова

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