В Минтрансе рассказали, когда будут запущены рейсы во Вьетнам

Российский Минтранс работает восстановления регулярного и чартерного авиасообщения между Россией и Вьетнамом. В ведомстве надеются на запуск рейсов в ноябре. Об этом сообщил замглавы Минтранса Игорь Чалик на втором заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.

«Мы очень рассчитываем, что в ноябре и вьетнамские, и российские компании восстановят авиасообщения между нашими странами, в том числе между столицами», – цитирует замминистра «Прайм».

По словам Чалика, вопрос накануне обсуждался в министерстве транспорта Вьетнама. Речь шла о выдаче разрешения российским авиакомпаниям выполнять полеты на самолетах иностранного производства, исключенных из иностранных реестров гражданских воздушных судов.

Замминистра отметил, что вьетнамские чиновники пообещали, что «буквально завтра» будет выдано разрешение со стороны авиационных властей Вьетнама российским перевозчикам для начала выполнения полетов.

Москва, Наталья Петрова

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