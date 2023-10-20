В России ужесточат требования к детским автокреслам

Правительство РФ собирается ужесточить требования к детским удерживающим устройствам на фоне роста числа дорожных аварий, в которых получают травмы несовершеннолетние. Об этом сообщает «Коммерсант».

Предложения по ужесточению требований к автокреслам разрабатывает Минпромторг. Над поправками в ПДД уже работают депутаты Госдумы совместно с ГИБДД, пишет издание. Предполагается, что нововведение исключит использование любых заменителей, таких как корректоры и адаптеры ремней безопасности.

В настоящее время детей до семи лет можно перевозить в машине только в «детском удерживающем устройстве», от 7 до 11 лет – с использованием штатных ремней безопасности, если позволяет рост и вес маленького пассажира. Нарушение грозит штрафом до трех тысяч рублей.

По данным ГИБДД, за девять месяцев 2023 года в России произошло 13,5 тысячи ДТП с пострадавшими в возрасте до 16 лет, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в 910 авариях дети не были пристегнуты или ехали без автокресла.

Москва, Зоя Осколкова

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