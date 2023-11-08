Авиакомпании хотят обмениваться списками дебоширов

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс разрешить перевозчикам обмениваться данными пассажиров, нарушающих общественный порядок, а также дать доступ к «черному списку» туроператорам, чтобы дебоширы не могли воспользоваться чартерными рейсами. Об этом пишет «Коммерсант».

Международная практика идет по пути более строгого наказания за противоправные действия деструктивных пассажиров, отметили в АЭВТ. Например, нападение на члена экипажа в Италии грозит тремя годами лишения свободы, в CШA – до 20 лет. В Китае дебоширам запрещают услуги всех национальных авиаперевозчиков сроком на пять лет.

В связи с этим российские авиакомпании предлагают увеличить срок нахождения в «черных списках» с одного года до трех лет, а также расширить состав нарушений, включив в них курение и мелкое хулиганство на борту.

Кроме того, предлагается разрешить авиакомпаниям меняться данными о таких пассажирах. Пока дебоширы, заблокированные одной компанией, беспрепятственно летают другой. Единый реестр нарушителей, к которому будут иметь доступ не только авиаперевозчики, но и операторы, решит эту проблему.

В свою очередь Ассоциации агентств воздушного транспорта отметили, что, возможно, целесообразным стало бы создание единого портала, чтобы доступ к нему имели и сами пассажиры для проверки своих данных перед вылетом, по аналогии с базой данных судебных приставов.

Москва, Зоя Осколкова

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