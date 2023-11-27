Порядка 50 пассажирских поездов задержались из-за урагана на Кубани

Порядка 50 пассажирских поездов идут с задержкой в пути из-за непогоды на Черноморском побережье. Вода подмыла пути на одном участке, еще на двух дорога перекрыта упавшими деревьями, рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».

Ливень и сильный ветер вызвали отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер-Хоста, на участках линии Лазаревское-Лоо и Лоо-Дагомыс рабочие нашли упавшие деревья. В районе станции Лазаревская вода подмыла одну из железнодорожных веток.

«Движение на побережье приостановлено. Предпринимаем все необходимые меры для нормализации движения поездов. Задерживается порядка 50 пассажирских поездов, пассажиры обеспечены питанием и водой», – пояснили в компании.

На место подмыва полотна отправлены поезда со щебнем и бутовым камнем, но работы осложняются тем, что буря продолжается.

По данным МЧС, в Краснодарском крае на утро 27 ноября повалены 250 деревьев, повреждены кровли пяти зданий, из двух поселений 42 человек эвакуированы в ПВР. В Анапе ветер срывает обшивку многоэтажных домов. Местные власти закрыли на день детские сады, школы.

Москва, Наталья Рязанова

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