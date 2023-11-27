Движение поездов на Черноморском побережье восстановлено

Специалисты РЖД восстановили движение по одному пути между Лазаревской и разъездом Водопадным на Кубани. Число идущих с задержкой пассажирских поездов сократилось с 50 до 27, сообщили в пресс-службе компании.

«Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская – разъезд Водопадный. В пути следования задерживается 27 пассажирских поездов. На участке Туапсе-Адлер отменен 21 пригородный поезд и сокращен маршрут ещё шести», – говорится в сообщении.

Железнодорожники продолжают укреплять берег, чтобы вода не размывала пути, и ремонтируют контактную сеть. Компания отменила дополнительные сборы для всех, кто решил сдать билет в пострадавшие районы Кубани или переоформить поездку на другую дату.

На вокзалах организовали дополнительные места ожидания, а пассажирам, чей поезд задерживается на четыре часа и дольше, раздели воду и еду. На станциях Туапсе, Краснодар-1, Ростов-Главный и Сальск раздали около 8000 продуктовых наборов.

Напомним, сильный ветер повалил деревья на пути в нескольких местах, а потоки воды после ливня размыли насыпь. Это привело к остановке движения поездов в прибрежных районах Краснодарского края.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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