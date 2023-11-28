С 1 декабря российским водителям грозит штраф за летнюю резину

С 1 декабря в России инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей, которые не сменили шины на зимние на своих автомобилях. Об этом напоминает агентство «Прайм».

Штраф может быть выписан за управление машиной с неисправностями или в условиях, при которых ее нельзя эксплуатировать. Однако с 1 сентября было принято уточнение, в котором основное нововведение – использование шин по сезону.

По новым правилам, авто нельзя пользоваться, если на нем шины с шипами противоскольжения летом или не установлены такие шины зимой. При этом шипованная резина должна быть установлена на все колеса транспортного средства.

За нарушение водителям грозит штраф в размере 500 рублей. Однако предусмотрено и простое предупреждение, которым сотрудники ГИБДД в первое время могут ограничиться.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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