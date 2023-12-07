Все по расписанию: РЖД восстановили движение поездов на Кубани

Железнодорожное движение на Черноморском побережье полностью восстановлено после урагана. Все поезда идут по расписанию, сообщили в ОАО «РЖД».

«Первой по отремонтированному участку проследовала «Ласточка» Туапсе – Имеретинский Курорт. Сейчас все поезда следуют по расписанию», – говорится в телеграм-канале компании.

РЖД установили в прибрежной зоне 17 наблюдательных постов, чтобы максимально быстро узнавать об аварийных ситуациях и предотвращать ЧП.

Для восстановления движения на пострадавших участках уложили 115 метров пути, разместили более 300 железобетонных волнорезов взамен смытых в море. В основание пути выгрузили более 200 вагонов бутового камня и 100 вагонов щебня. Специалистам пришлось заново монтировать контактную сеть около станции Лазаревская.

В конце ноября по южным регионам России прокатился мощный ураган со швальным ветром и ливнями. Вода подмыла пути на одном участке, еще на двух дорогу перекрыли упавшие деревья. В результате порядка 50 пассажирских поездов выбились из расписания.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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