В России готовят новый штраф для водителей

Минтранс России предложил штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован Минтрансом вечером 8 декабря. Документ устанавливает требования к дорожным камерам видеофиксации.

Водителей планируют штрафовать за нарушение временных ограничений скорости, которые демонстрируются на информационных табло на дорогах, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о «динамических информационных табло» и «знаках переменной информации», которые вводят временное ограничение скорости на дороге при ухудшении погоды.

Отмечается, что подобные табло чаще всего ограничивают скорость на МКАД и крупных автомагистралях, а значения на них, как правило, меняются при сильных осадках и тумане.

Минтранс предлагает штрафовать водителей за превышение скорости с учетом нескольких требований к доказательной базе. Так, на фотографии, фиксирующей нарушение, помимо автомобиля, должны быть отчетливо видны табло или знак, на котором выставлено ограничение.

В настоящее время штрафы за нарушение требований, указанных на табло, водителям не приходят. ГИБДД ориентируется только на постоянные знаки.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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