Страны Азии проявили интерес к Севморпути из-за конфликта на Ближнем Востоке

Страны Азии все более заинтересованы в развитие Севморпути из-за риска блокировки привычных маршрутов в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. СМП значительно короче самого удобного пути через Суэцкий канал, пишет китайское издание infoBRICS.

Поставки товаров между Азией и Европой традиционно идут через Суэцкий и Панамский каналы, Ормузский пролив и Персидский залив. Протяженность самого удобного маршрута через Суэц – 21 тыс. км. Но безопасность этого пути, как и остальных, оказалась под угрозой в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Маршрут между теми же регионами по СМП составит 13 тыс. км, а время доставки – три недели вместо пяти-шести. Поэтому страны АСЕАН и ШОС проявляют все больший интерес к развитию Севморпути.

«Если конфликт расширится, это станет большой опасностью для Суэцкого канала. Поэтому мы надеемся, что Северный морской путь заработает», – заявил директор Института международных отношений при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун.

Издание напомнило, что в 2021 году контейнеровоз Ever Given заблокировал Суэцкий канал и навигация остановилась. Каждый сутки задержки в поставках обходились в девять миллиардов долларов. Некоторые скоропортящиеся товары просто пропали, а 12% мировых поставок пришли с нарушением сроков.

Россия позиционирует Северный морской путь как альтернативу Суэцкому каналу. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что доставка груза из Шанхая в Балтийск и Санкт-Петербург получилась дешевле и быстрее, чем через Суэц.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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