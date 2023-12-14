Путин прокомментировал «улетевшие в космос» цены на автомобили

Резкий рост цен на автомобили в России в первую очередь связан с уходом с российского рынка иностранных брендов. Президент Владимир Путин выразил надежду, что в скором времени ситуация изменится.

Во время «прямой линии» прозвучал вопрос о том, что цены на авто в РФ «улетели в космос» и как эту проблему намерены решать власти. «Когда европейские, южнокорейские, японские бренды ушли с российского рынка, возник вопрос развития своего производства», – сказал президент. Глава государства указал, что стоимость продукции «АвтоВАЗа» выросла на 40%. «Это много», – отметил Путин.

По словам президента, «АвтоВАЗ» справляется с количественным выпуском новых автомобилей. Увеличение производства должно привести к снижению стоимости. К тому же концерн вынужден закупать импортные компоненты по завышенной цене.

Вопрос по снижению цен прорабатывает Минпромторг. Главное – создавать и развивать собственные платформы. Но это требует времени. Позже и цены пойдут вниз. «Сейчас стоит задача не только увеличить производство отечественных машин, но и компонентов для них. Над этим работает Минпромторг», – заключил Путин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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