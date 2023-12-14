Путин пообещал проверить ситуацию с тарифами на трассе М-12

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что разберется с ситуацией вокруг тарифов на трассе М-12 Москва – Казань. К главе государства обратился житель Москвы. Мужчина пожаловался на высокую стоимость проезда по платным трассам. По его словам, проезд по трассе М-12 Москва – Казань суммарно обойдется в 6 тыс. рублей, что дорого для обычных граждан.

«Откуда такая цифра – 6 тысяч Москва – Казань. Может не на каждом участке будет одинаковая стоимость, потому что я знаю, что цифра должна быть 4-4,5 тыс. рублей. Я проверю, обязательно посмотрю. <…> Я не очень понимаю, почему 6 тысяч возникло, по моим данным это должно быть не больше 4,5 тысяч», – сказал Путин

При этом он подчеркнул, что дороги могут быть платными только тогда, когда «есть альтернативные пути, так по закону». «Всегда есть возможность не платить и проехать бесплатно, но там свои сложности», – сказал президент, отметив, что дорожники «стараются делать так, чтобы чрезмерной финансовой нагрузки не было».

Напомним, в начале сентября президент РФ открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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