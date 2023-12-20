Генпрокуратура добилась изменений правил перелетов для пассажиров с детьми

Генеральная прокуратура добилась внесения изменений в правила перевозок авиакомпаний, которые касаются перелетов пассажиров с детьми.

«После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний», – сообщается на сайте надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что отдельные перевозчики предоставляют возможность пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, даже если они находятся в разных классах обслуживания взрослого пассажира с ребенком до 12 лет, а также рассадку детей до 2 лет вместе с членами семьи, родственниками и другими близкими лицами.

Кроме того, для бортпроводников разработаны правила обслуживания пассажиров с детьми с целью обеспечения комфортного и безопасного полета. Речь идет о провозе провоза колясок, подогреве детского питания и решении возможных конфликтных ситуаций.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее поручил провести проверку соблюдения авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми. Этому предшествовали жалобы пассажиров и связанные с ними сообщения в СМИ. В ходе проверки было установлено, что правила некоторых авиакомпаний, регламентирующие условия обслуживания пассажиров с детьми, не соответствуют требованиям закона. В частности, детей и родителей нередко в самолетах рассаживают отдельно.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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