В Забайкалье восстановили движение поездов после схода двух составов с рельсов

Движение поездов в Забайкальском крае полностью восстановлено после аварии. Рабочие в срочном порядке отремонтировали 600 метров железнодорожного полотна при морозе в 37 градусов, рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».

Более 300 железнодорожников и три восстановительных поезда отправили на место аварии. Движение пришлось полностью остановить из-за повреждения путей.

«Открыто движение по обоим путям перегона Алеур-Бушулей. В кратчайшие сроки при температуре минус 37 градусов железнодорожники восстановили более 400 метров одного и 200 метров соседнего пути, повреждённых из-за схода вагонов», – говорится в сообщении.

В компании заверили, что принимают меры для возвращения поездов в график. Все задержанные составы уже продолжили движение.

Накануне на перегоне Алеур-Бушулей несколько вагонов с углем сошли с рельсов, пять из них опрокинулись. В результате на соседнем пути локомотив и несколько вагонов также сошли с рельсов.

Чита, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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