В Забайкалье два состава частично сошли с рельсов

В Забайкальском крае два состава частично сошли с рельсов: девять вагонов с углем и локомотив с несколькими вагонами другого состава. Движение поездов приостановили, начато расследование.

ЧП случилось в ночь на 9 января на перегоне Алеур-Бушулей. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, пять вагонов с углем опрокинулись и повредили соседний путь. Поэтому сошел с рельсов локомотив и вагоны, двигавшиеся во встречном направлении. В ОАО «РЖД» уточнили, что всего с рельсов сошли 14 вагонов.

«Движение поездов по указанному участку пути приостановлено. Пострадавших нет, угроза экологической безопасности отсутствует. Проводятся восстановительные работы», – пояснили в транспортной прокуратуре.

Восточное МСУ на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее тепловоз с двумя вагонами сошел с рельсов на станции Могоча в Забайкальской крае.

Чита, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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