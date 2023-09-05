В Забайкалье тепловоз с вагонами сошел с рельсов

Тепловоз с двумя вагонами сошел с рельсов на станции Могоча в Забайкальской крае. Пострадавших нет, сообщили в Восточном МСУ на транспорте Следственного комитета.

ЧП случилось утром во время маневровых работ. Две секции тепловоза и два вагона со щебнем сошли с рельсов, но не опрокинулись. На месте происшествия проводятся восстановительные работы. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, ЧП не вызвало задержек в движении поездов.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося, сумму ущерба. Прокуратура проверяет соблюдение правил безопасности движения. СКР начал доследственную проверку на признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего крупный ущерб (по ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Ранее в Забайкалье четыре грузовых вагона сошли с рельсов, а три из них опрокинулись.

Могоча, Наталья Рязанова

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