В России продлили бесплатный проезд электромобилей по платным трассам

Владельцы электрокаров могут продолжать ездить бесплатно по платным участкам федеральных автотрасс. Соответствующее решение было принято правительством РФ.
«Правительство России приняло решение продлить на 2024 год бесплатный проезд для физических лиц – пользователей электромобилей по платным участкам федеральных автомобильных дорог», – сообщили в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Отмечается, что действие льготы возобновится с 19 января. Бесплатным пропуском в прошлом году воспользовались около 5 тысяч автомобилистов, они совершили порядка 315 тысяч проездов.
В аппарате первого вице-премьера считают, что мера позволила простимулировать автолюбителей к покупке электромобиля: средний прирост их количества в регионах, прилегающих к платным участкам федеральных дорог, составил 70%, в остальных регионах – 40%.
Москва, Зоя Осколкова
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