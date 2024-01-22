Треть подержанных автомобилей в России продают со скрученным пробегом

Треть автомобилей на вторичном рынке в России продают со скрученным пробегом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на подсчеты ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Практически у каждого третьего б/у автомобиля скручены показатели одометра (счетчика километража). Это влияет на цену», – рассказал глава ассоциации Алексей Подщеколдин. Годовой ущерб для потребителей оценивается в 612 млрд рублей.

Эксперты анализировали отчеты по истории машин и сравнивали их с заявленной при продаже информацией. Чаще всего недобросовестные продавцы скручивают пробег на автомобилях марок Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi.

Попасть на авто со скрученными показателями одометра можно как у дилеров, так и на интернет-площадках, отметил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. «Вероятность приобрести такую машину в крупных городах меньше, чем на периферии, так как у местных сервисов нет достаточной квалификации и диагностического оборудования», – пояснил он.

Среди регионов по самой большой доле подержанных автомобилей с фальсифицированным пробегом в 2023 году лидировал Краснодарский край, где объем таких транспортных средств составил 24%. Чуть меньше таких машин в Самарской, Челябинской и Ростовской областях, а также в Башкирии, где их доля составила около 23%. В Московской, Свердловской областях – 21%, в Татарстане, Санкт-Петербурге и Москве – 17%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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