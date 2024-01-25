С 2024 года навигация на Севморпути станет круглогодичной

В России готовятся запустить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Это станет возможно уже в текущем году.

В 2023 году по Севморпути перевезли 36 млн тонн товаров. Что является рекордным показателем, сообщил российский вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

«Работаем над раскрытием потенциала транспортных коридоров, которые позволят увеличить мобильность российских энергоресурсов. <...> Уже с этого года грузовая навигация на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной», – отметил Новак.

Россия позиционирует Северный морской путь как альтернативу Суэцкому каналу. Доставка груза из Шанхая в Балтийск и Санкт-Петербург обходится компаниям дешевле и быстрее, чем через Суэц. В связи с конфликтом на Ближнем Востоке, обострившимся в конце прошлого года, страны Азии все более заинтересованы в развитии СМП из-за риска блокировки привычных маршрутов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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