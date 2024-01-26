Около 1200 человек ждут свои рейсы в аэропортах Красноярского края

Более 840 пассажиров не смогли вовремя вылететь из Красноярска и еще 340 из Норильска. Некоторым пришлось ждать вылета более суток, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

За сутки из-за непогоды шесть авиарейсов вместо Норильска отправили на запасные аэродромы. Аэродром на некоторое время закрывали для очистки взлетно-посадочной полосы, сообщили в Росавиации. По данным транспортной прокуратуры, случились длительные задержки на прибытие и выполнение авиарейсов в Сочи, Москву, Новосибирск, Красноярск и Уфу.

В аэропорту Красноярска задержаны на прибытие и вылет рейсы авиакомпании «Нордстар» в Норильск, «Аврора» в Южно-Сахалинск. В обоих воздушных гаванях некоторые рейсы задержаны более чем на сутки.

«Сегодня в международном аэропорту Норильск объявлены задержки на прибытие и вылет наибольшей продолжительностью более суток. Вылета ожидают свыше 840 пассажиров, из них 25 несовершеннолетних. В международном аэропорту Красноярск выполнения рейса ожидают более 340 пассажиров, из них пять несовершеннолетних», – пояснили в прокуратуре.

Ведомство взяло на контроль соблюдение прав пассажиров в условиях задержек рейсов.

В связи со снежным циклоном накануне в аэропорту Южно-Сахалинска задержаны 12 рейсов на вылет и 13 рейсов на прилет. 170 пассажиров разместили в гостиницах.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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