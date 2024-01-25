На Сахалине задержаны 26 авиарейсов, отменены поезда из-за циклона

Более 2000 сахалинцев остаются без света, автобусное и паромное сообщение с Южно-Сахалинском приостановлено из-за сильной метели и обильных снегопадов. Снежная лавина перекрыла дорогу в Невельском районе, едва не засыпав экипаж ГИБДД.

В 10 муниципалитетах Сахалина продолжаются снегопады, там школьники продолжают заниматься дистанционно. Порядка 2100 человек остались без света из-за непогоды. В пострадавших районах работают 1026 человек в составе аварийно-восстановительных бригад. Волонтеры развозят продукты и лекарства, чистят снег.

«На призыв губернатора откликнулись военные, оказывают помощь в доставке продовольствия. Противопожарная служба доставляет хлеб, участвует в транспортировке больных на гемодиализ», – рассказала глава агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области Анна Михеева.

Дорожная техника не успевает справляться с большими объемами осадков. Ради безопасности автомобилистов перекрыты 10 участков на дорогах между районами области. На трассах выставлены пункты обогрева. Спасатели помогли 115 островитянам, чьи машины застряли в снегу.

Сотрудники ГИБДД едва не попали под лавину в Невельском районе. Экипаж проверял дорогу, когда около села Ясноморское начала сходить лавина. Водитель успел сдать назад, и увел машину из опасной зоны. Сошедший пласт снега полностью перекрыл дорогу, сообщили в ГИБДД региона.

Отменено пригородное железнодорожное сообщение с Южно-Сахалинском и один поезд дальнего следования. Закрыта паромная переправа Ванино-Холмск. В аэропорту областной столицы задержаны 12 рейсов на вылет и 13 рейсов на прилет. За помощью в размещении обратились 170 человек, их спасатели на спецтехнике доставили в гостиницы. Открытие главной воздушной гавани запланировано на 26 января.

Спасатели помогли 14 гражданам добраться до больниц на снегоболотоходах. Тяжело больному человеку доставили лекарства. Были эвакуированы 14 человек, в их числе два ребенка, перечислили в областном главке МЧС.

Центр «Фобос» предупредил, что пришедший из Тихого океана циклон задержится на Дальнем Востоке. Поэтому снегопады на Сахалине усилятся. Согласно прогнозу, за двое суток в регионе выпадет двойная месячная норма осадков.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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