Россию накрыли циклоны с трех океанов

Циклоны со стороны трех океанов накрыли одновременно запад и восток России. Снегопад на Сахалине усилится, а на Русской равнине пройдут одновременно снег, дождь и ледяной дождь, следует из данных центра «Фобос».

Циклон со стороны Тихого океана трое суток царствует на Дальнем Востоке и продержится еще несколько дней. Синоптики предупредили, что погода ухудшится.

«В Южно-Сахалинске штормовой ветер сохранится до выходных, а снегопады усилятся. Сегодня выпадет 43 мм осадков, а завтра-послезавтра ещё 50 мм! Итого почти две месячных нормы за трое суток», – говорится в сообщении центра погоды.

Погоду над Сибирью определяют все три циклона: с Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов. Они заперли антициклон, и потоки холодного воздуха будут смешиваться с теплым. Но атлантический циклон слабее тихоокеанского, осадков будет меньше, и ненастье нигде не задержится надолго. Вслед за атмосферным фронтом на Русскую равнину пробивается очень тёплый воздух.

«Осадки на Русской равнине будут выпадать в разных фазах. На востоке Центрального района и в приполярных областях ожидается снег, на западе и северо-западе – дождь. В полосе от Архангельска до Курска не исключены ледяные дожди», – говорится в прогнозе.

Москвичей предупредили о риске гололеда в утренние часы. 25 января термометры покажут 0°, а в последующие дни −2…−5°. Вернутся слабые снегопады: до конца недели в столице выпадет около 17% от месячной нормы осадков.

В Южно-Сахалинске введен режим ЧС из-за метели и обильных снегопадов. Первые этажи домов и магазины погребены под сугробами, пациентов в больницы доставляют с помощью спецтехники.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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