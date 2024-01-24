На Сахалине из-за метели объявлен режим ЧС: в магазинах закончился хлеб, пациентов везут в больницы на болотоходах

В Южно-Сахалинске из-за снежной метели введен режим чрезвычайной ситуации. Первые этажи домов оказались погребены под сугробами, люди не могут выйти на улицу. В магазинах заканчивается хлеб, а пациентов в больницы доставляют с помощью спецтехники.

«В связи с усилением циклона на территории Сахалинской области объявлен режим ЧС, – сообщается в телеграм-канале губернатора Валерия Лимаренко. – Вся имеющаяся техника задействована в расчистке. Это касается всех муниципалитетов региона. На данный момент из соображений безопасности временно приостановили работу общественного транспорта».

Глава региона призвал организации перевести сотрудников на удаленку. «Еще раз обращаюсь к работодателям с просьбой, по возможности, перевести весь персонал, который не задействован на ликвидации последствий циклона или на предприятиях непрерывного цикла на дистанционную работу. Сахалинцев прошу не использовать легковой транспорт до расчистки основных дорог», – отметил Лимаренко.

В сахалинском главке МЧС сообщили о полном ограничении движения на восьми участках автодорог регионального и федерального значений. На дорогах Сахалинской области – большие сугробы и нулевая видимость. Закрыта паромная переправа из Холмска в Ванино. Специалисты МЧС России на высокопроходимой технике сопровождают пешеходов и водителей. В работах участвуют более 50 сотрудников и 10 единиц техники.

В министерстве здравоохранения области рассказали, что пациентам и врачам приходится добираться до больниц с помощью спецтехники. «Роженица из Владимировки доставлена в перинатальный центр. Для ее доставки использовался снегоболотоход, – сообщили в ведомстве. – Дополнительно был привлечен муниципальный спецтранспорт для расчистки путей. В медицинском учреждении женщине оказывают все необходимую помощь».

Фото: Минздрав Сахалинской области

Тем временем, жители сообщают, что в некоторых магазинах закончился хлеб. В мэрии города пообещали в ближайшее время организовать подвоз продукции. С хлебокомбината вышла техника областного Агентства по делам ГО и ЧС, которая развозит хлеб.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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